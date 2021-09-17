Мнение: Невыполнимые задачи

Путин призвал не пропускать сроки ревакцинации. Если учесть, что всего в стране вакцинировано около трети населения, причем на достижение этого результата ушло девять месяцев, и привиты самые лояльные или самые незащищенные, то перенос внимания на ревакцинацию означает, что на оставшиеся две трети сил у режима уже не хватает. Решено сосредоточиться на тех, кто по тем или иным причинам все-таки попал на конвейер.

Стоит учесть, что процент вакцинированных по крупнейшим мегаполисам несколько выше, чем в среднем по стране, хотя и ненамного. В Москве несколько дней назад отчитались о пятимиллионном уколотом хотя бы одной дозой. Для 12-миллионной Москвы это 40 процентов — немногим выше 33 процентов по стране. Если же брать реальное число жителей Москвы (оценочно около 15 млн), то выходит та же самая треть. И это несмотря на тот террор, который развязал против населения столицы ее бургомистр.

Вероятно, власть осознает, что задавить молчаливое сопротивление людей ей не удастся. Даже если в ходе следующих «волн» и получится уколоть еще сколько-то человек, все равно на повестку встает повторная процедура. Потянуть сразу две программы вакцинации режим точно не сможет.

Поэтому ему придется стягивать террор в крупные города, рассчитывая на то, что хотя бы в них ему удастся удерживать планку. Регионы откровенно саботируют, население бойкотирует, и эту проблему невозможно решить ни карателями Росгвардии, ни гестапо, ни летчиками, умеющими бомбить больницы и жилые кварталы (благо учения в Сирии продолжаются). Даже террористические группировки частных наемников — они тоже про другое. Бороться с молчаливым сопротивлением режим не был готов, у него нет инструментов для этого.

Однако задача продолжения террора стоит, ее никто не отменял, поэтому основную тяжесть насилия придется выдерживать жителям мегаполисов. Собственно, уже в «третьей» волне это было понятно — большая часть ограничений была введена в Москве, меньше — в Петербурге, остальные регионы применяли насилие в основном для галочки. Грозный краснодарский декрет о допуске на курорты с 1 августа только вакцинированных или в крайнем случае с обязательством в течение трех дней подставить плечо под живительный укол так и остался на бумаге. В остальных регионах ограничения в основном использовались уже в сугубо внутрирегиональных разборках — под шумок зачищались конкуренты, но и это происходило вяло и без должного рвения.

Строго говоря, установку никто не отменял, но ее воплощение становится серьезной управленческой, да и политической проблемой. Поэтому начинаются метания — путинский призыв к ревакцинации требует для вертикали разъяснений. Она и вакцинацию-то не способна провести, а запускать все заново — что тогда делать с предыдущей невыполнимой задачей? По-тихому сворачивать или как?

—