Мнение: Я так жалею, о том, что не могу поговорить сейчас с теми, кто поддерживал Навального…



… потому, что их сука, нет! А те, что есть – как голуби, с которыми можно играть в шахматы лишь одним способом, они насрут и убегут. Почему мир – так несправедлив!

Вот реально, как обычно – без имен. Это все мои хорошие друзья, родственники, которые предали меня анафеме, знакомые, кто заклеймили мудаком. Как так-то!

1) Вот один мне весь мозг сожрал, прошлым летом – что Лешку отравили. Теперь делает дебильное лицо – типа "ну и чо"? Ну, да, ты мудак – клево.

2) Другой, реально классный парень, все время с ним ругаюсь – ну и чо? Вот столько добрых дел уже сделал, зашкварился с этим Навальным опять зимой. Легче стало? Ну, почему я не могу донести мысль – что тебя опять использовали и выкинули?

3) Родственники просто епнулись. Там просто дурка. Навальный и …. БОХ. Путин уже НАЦИСТ, Лешка бы нас привел в рай. Орали, правда, что и Байден все вернет взад – но теперь…

Народ, ну как-так то! Ну, вот Волков слилв все – он, чо – за Путина? Жена Лешки жопой трется об Чичваркина – это тоже Кремль виноват?

Всем насрать, сколько прошло времени с того момента, как Наву посадили – это кто ответит?

Жопозиция разбегается как тараканы по заграницам, причем ИХ ВЫПУСКАЮТ! Ленин сидел, Сталин сидел, но у пидоргов – революция должна быть комфортной!

И мне пофигу, что вы были неправы! Я много лет не скрываю, как топил за НТВ, как боролся за демократию, как понял – что был мудаком, а лучше – гондоном, который юзали.

Вас юзали больше. Вы должны быть злые, как нельзя вообще быть злым. Но почему вы – молчите!

Почему вы – уходите в несознанку! Почему вы – придумываете какую-то чушь про свободу слова, которой вас – никто не лишал!

Почему вы несете ересь про "нарот не тот", хотя я сильно больше прав на это имею – я на этот "нарот" работаю и он меня откровенно заипал своими хотелками.

Но еще я – за Россию, мне тут жить, в отличие от некоторых. И более того, некоторые ЛУЧШЕ МЕНЯ И СИЛЬНО! Я не собирал народ, чтобы убрать набережную и не вывозил под десяток Камазов мусора. Вот – это поступок!

А поговорить не с кем.

Лешка сидит, подельники разбежались, жена, ну, вы поняли, всем насрать.

Как упоительны в России вечера…p

p.s. А еще ваше позорное "Унылое голосование" обгадилось. Ну чо, когда вы будете чистить свои ряды, когда вы уже будете?

Бл.

Счастья вам.

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