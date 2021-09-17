Мнение: Фестиваль культуры и спорта народов Юга России 2021

23-25 сентября будут в отъезде. Вместе с командой Севастополя отправляюсь в Алушту на фестиваль культуры и спорта народов юга России.

Участниками фестиваля культуры и спорта народов Юга России 2021 будут спортсмены и артисты из Республики Крым, Адыгеи, Калмыкии, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Ингушетии, Северная Осетия-Алания, Ставропольского и Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской области. Этож сколько людей еще на "Миротворец" заносить…

Город выставляет команды в более чем 10 различных дисциплинах – от армреслинга и стрельбы из лука до шахмат и шашек. Я понятное дело буду представлять город за шахматной доской.

Задачи стоят хорошо представить город и завоевать медали. Будем постараться. Так как давно в живые шахматы не играл, надо будет накануне потренироваться, чтобы немного форму набрать.

Программа фестиваля вот тут https://allfest.ru/festival-2021/festival-kultury-i-sporta-narodov-yuga-rossii

Относительно ситуации с ковидом и массовыми мероприятими, то справку о вакцинации не требуют, перед отъездом у всех возьмут тест на ковид и этого достаточно.

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