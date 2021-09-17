В Омске задержали троих мужчин, которые попытались вбросить бюллетени 1937 года за Сталина

Полиция Омска предотвратила провокацию членов экстремистской организации «СССР». Злоумышленники были задержаны при попытке пронести на избирательный участок 600 бюллетеней образца 1937 года.

«Наблюдатели обратили внимание на подозрительных граждан, которые пришли на участок с несколькими большими свёртками. Через 5 минут после поступления сигнала на место прибыл наряд полиции. У подозреваемых было изъято 600 бюллетеней, предназначенных для голосования на выборах в Верховный совет СССР 1937 года. Все они были уже заполнены с указанием кандидатов – Иосифа Сталина, Михаила Калинина и Вячеслава Молотова. Как пояснили задержанные, они не признают действующую российскую власть и хотели реализовать своё избирательное право на основании конституции 1936 года», – заявил глава пресс-службы МВД по Омской области Павел Голубь.

В настоящий момент в Омском городском суде решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Как сообщил источник нашей редакции, они будут заключены под стражу и в ближайшее время направлены на психиатрическую экспертизу.

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