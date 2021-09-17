 

“Почти 100-процентная заполненность больниц”. Денисова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в ОРДО

17.09.2021, 21:06, Новости дня
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“Получила информацию о росте уровня заболеваемости COVID-19 на временно оккупированной территории Донецкой области. Почти 100-процентная наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года. Ежедневно фиксируют около 500–700 новых случаев”, – заявила она.

Денисова добавила, что большинство госпитализированных не были привиты от коронавируса.

“Отмечу, что оккупационная власть использует только российскую вакцину, одобрение которой Всемирная организация здравоохранения приостановила”, – написала омбудсмен.

Она призвала международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, “сосредоточить внимание на ситуации”, а также способствовать обеспечению местных жителей тестами на COVID-19, вакцинами, одобренными ВОЗ, медицинскими препаратами и средствами личной защиты.

“Призываю сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях, быть внимательными к своему здоровью и при возможности вакцинироваться на подконтрольной правительству Украины территории”, – добавила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/393307792150499

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 17 сентября подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,8 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов. Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма Минздрав не публикует.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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