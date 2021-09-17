 

США, Великобритания и Австралия создали оборонный альянс AUKUS для борьбы с Китаем

17.09.2021, 21:06, Новости дня
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“Сегодня мы делаем еще один исторический шаг к углублению и формализации сотрудничества между всеми тремя нашими странами, потому что все мы признаем необходимость обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе”, – заявил Байден.

Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.

“В течение следующих 18 месяцев мы будем работать вместе, чтобы определить наилучший путь для достижения этой цели”, – отметил Моррисон.

Хотя в официальных заявлениях о создании AUKUS нет ничего явного о Китае, чиновники США сказали Politico, что это еще один шаг западных союзников, чтобы противодействовать усилению Китая в военной и технологической сферах.

Директор по внешней политике и оборонному программированию в Центре Соединенных Штатов в Сиднее Эшли Тауншенд считает, что это “знак готовности администрации Байдена расширить возможности таких близких союзников, как Австралия, путем предоставления высокотехнологичной помощи в области оборонных технологий”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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