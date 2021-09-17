Тупицкий в ОАСК оспаривает конкурс в Конституционный Суд Украины, которому дал старт Зеленский

“Среди требований иска – признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 20 августа 2021 года, оформленное протоколом №1, которым было решено утвердить объявление о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что “истцы также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента Украины по размещению указанного объявления на веб-сайте официального интернет-представительства президента Украины и просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать это объявление”.

“Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу”, – подчеркнули в ОАСК.

Контекст:

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. Его рассматривает Подольский райсуд Киева. Тупицкий заявлял, что “чист перед судом” и не будет скрываться от следствия.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

14 июля Верховный Суд удовлетворил его иск. Указ Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого. Офис президента обжаловал решение Верховного Суда.

17 августа Зеленский подписал указ №365/2021, которым утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи КСУ в отношении лиц, которых назначает президент, а также персональный состав конкурсной комиссии.

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