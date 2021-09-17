 

SpaceX показала первые фото с орбиты, сделанные космическими туристами

17.09.2021, 21:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Снимки были сделаны на борту корабля Crew Dragon. Фото демонстрируют вид на Землю с расстояния в 585 км.

“У экипажа Inspiration4 был невероятный первый день в космосе! С момента старта они совершили более 15 витков вокруг планеты Земля”, – говорится в сообщении.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021

Контекст:

В ночь на 16 сентября SpaceX впервые вывела на орбиту полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspiration4. Корабль поднялся на высоту 585 км. Это выше нынешней орбиты Международной космической станции.

Экипаж состоит из четырех человек: бизнесмен Джаред Айзекман (командир экипажа), медик Хейли Арсено, ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педагог Шан Проктор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.09 / Nissan Murano подорожал в РФ на 51 тысячу рублей

06.09 / Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа в Техасе

11.02 / ВОЗ не исключила появления коронавируса до официального объявления

22.07 / Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

08.09 / Колесникова находится в погранотряде в Гомельской области – соратники

02.10 / Армения заявила о перехвате инициативы в конфликте в Карабахе

11.08 / «Всё надоело» — рекордное число американцев отказалось от гражданства в 2020 году

15.10 / Число выздоровевших от COVID-19 в мире превысило 26 млн

16.09 / Источник сообщил о возбуждении дела по факту гибели Тесака

08.12 / Янукович требует, чтобы суд обеспечил его личное участие в слушании по делу Майдана – адвокат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика