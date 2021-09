SpaceX показала первые фото с орбиты, сделанные космическими туристами

Снимки были сделаны на борту корабля Crew Dragon. Фото демонстрируют вид на Землю с расстояния в 585 км.

“У экипажа Inspiration4 был невероятный первый день в космосе! С момента старта они совершили более 15 витков вокруг планеты Земля”, – говорится в сообщении.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021

Контекст:

В ночь на 16 сентября SpaceX впервые вывела на орбиту полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspiration4. Корабль поднялся на высоту 585 км. Это выше нынешней орбиты Международной космической станции.

Экипаж состоит из четырех человек: бизнесмен Джаред Айзекман (командир экипажа), медик Хейли Арсено, ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педагог Шан Проктор.

