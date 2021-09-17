Темп выдачи российских паспортов на Донбассе замедлился – Данилов

Он отметил, что статистика выдачи паспортов разная.

“У нас есть цифра 630 тыс., есть цифра 740 тыс. Речь идет о тех, кто подает заявки. Очень много людей, которые подают заявки, потом не едут оформлять эти паспорта. У них там целая такая туристическая индустрия, они, вроде так прикрываясь, не все их выдают на территории Донецкой и Луганской областей – они вывозят часть в Ростовскую область [России] и там все это происходит. На сегодняшний день темпы выдачи замедлились, они не такие резкие, как были раньше”, – сказал Данилов.

Российские паспорта в ОРДЛО секретарь СНБО снова назвал аусвайсами.

“[Во времена Второй мировой войны Адольф] Гитлер выдавал их, чтобы человек выживал на той территории. Такие же аусвайсы выдают сегодня на территории Донецкой и Луганской области, их же в свое время очень много выдали в Крыму. Дело в том, что человек не имеет возможности к существованию в некоторых случаях, если у него нет этой, скажем так, бумаги. Это очень чувствительная ситуация и поэтому мы будем подходить к этому вопросу очень взвешено”, – добавил секретарь СНБО.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

12 мая 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. Данилов в июле говорил, что речь идет уже о 630 тыс. человек

По данным правозащитников, заявки на получение паспортов РФ подали более 700 тыс. жителей ОРДЛО. По словам адвоката Павла Лисянского, в ОРДЛО действуют принудительные инструменты влияния. О том, что российские паспорта многие жители оккупированной части Донбасса получили под принуждением, говорил и вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ. Он заявил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. Об этом же говорили в МИД Украины.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

10 мая 2021 года секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак сказал, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, смогут в сентябре проголосовать на выборах в Госдуму.

17 сентября в России начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования.

Верховная Рада и МИД Украины призвали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса. СНБО 17 сентября решил ввести санкции против причастных к организации выборов.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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