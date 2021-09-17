Так говорит Госдума

27 лет, 7 созывов, 385 тысяч выступлений — в одном интерактивном графике. Спецпроект «декодера» и «Новой газеты».

Мы выгрузили стенограммы Государственной Думы с 1994 года и создали инструмент, показывающий, что волновало российский парламент все эти годы. Вбив любое слово или словосочетание, вы можете проверить, когда и как часто депутаты произносили его во время заседаний.

Слова, сказанные в Думе, — это очень точный срез истории современной России. Как менялась российская политика, а вместе с ней и парламент, мы рассказываем в нашем специальном проекте.

Пользоваться графиком очень просто: в поисковой строке можно написать любое слово или словосочетание, например, УКРАИНА, ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ, ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА или, скажем, АНЕКДОТ. Если эти слова попали в стенограммы Госдумы больше пятнадцати раз, на графике появится линия, показывающая частоту их использования по годам на 100 000 слов. Если навести мышкой на график, вы увидите частоту в абсолютном выражении и распределение по фракциям, в которые входят (или входили) говорившие депутаты.

Если вы введете несколько слов (или словосочетаний) сразу, то получите несколько линий на одном графике. Это бывает полезно, чтобы сравнить частоту использования отдельных слов и узнать, например,

о ком в Думе говорили чаще: о Ельцине или о Путине?

Этот инструмент может также соединять слова и искать сумму значений. Это особенно важно, когда у одного и того же понятия есть несколько названий или что-то было переименовано. Например, МИЛИЦИЮ и ПОЛИЦИЮ можно искать по отдельности, а можно вместе: МИЛИЦИЯ + ПОЛИЦИЯ. Просто перетяните мышкой одно слово на другое. (МИЛИЦИЮ и ФСБ, кстати, лучше не соединять — Путин отказался от этой идеи еще на посту директора спецслужбы).

Иногда для получения корректных результатов соединение даже необходимо. Так, например, введя только запрос ЛНР, можно предположить, что о Луганской народной республике со временем стали говорить больше. На самом деле это не так: просто депутаты стали чаще пользоваться аббревиатурой, и если ввести ЛНР + ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ, это будет сразу видно.

Читайте продолжение в специальном проекте.

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