Россия и Нидерланды провели консультации по безопасности в киберсфере

На консультациях в Гааге РФ и Нидерланды констатировали необходимость предотвращения конфликтов киберсфере и противодействие киберпреступности.

«Стороны констатировали необходимость предотвращения конфликтов и недопущения любого рода конфронтаций в ИКТ-среде, использования ИКТ в мирных целях, укрепления международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности», – говорится в сообщении российского МИД.

Россия презентовала проект конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях, официально внесенного Россией в качестве национального вклада в профильный спецкомитет ООН.

Нидерланды подтвердили свою готовность принять участие в многосторонних процессах, связанных с киберпреступностью, таких как упомянутый спецкомитет.

Также делегации договорились продолжать консультации и провести следующий раунд в Москве. Конкретные даты будут определены по дипломатическим каналам.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Кроме того, он фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».