Политолог: Граждане оценили удобство дистанционного электронного голосования

«Большой интерес граждан к выборам объясняется тем, что кампания проходит в конкурентной атмосфере. Партии максимально мобилизовали свой электорат», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков, комментируя итоги первого дня голосования на выборах в Госдуму.

«Явка избирателей в первый день голосования оказалось достаточно высокой. И, конечно, впечатляет активность на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Граждане оценили все удобства этой новой формы и практики проведения выборов», – считает сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

Интерес избирателей к нынешним выборам связан с высокой политической конкуренцией, партии максимально мобилизовали свой электорат, уверен эксперт. «Трехдневный формат голосования тоже вызвал интерес. Нынешние выборы носят не рутинный характер, а сами по себе являются событием. В этом контексте привлекается внимание граждан не только в силу политических предпочтений, но и в силу того, что это интересная новация в нашей общественной жизни. Людям интересно все новое», – отметил эксперт ЭИСИ.

Между тем политолог обратил внимание на массированные интернет-атаки на ДЭГ, о чем ранее в пятницу рассказали в Центризбиркоме. Главным образом кибератаки велись с территории США. «Перед тем как ДЭГ заработала, критики и оппоненты всячески пытались поставить под сомнение ее надежность. Но сегодня мы видим, что система работает без сбоев. Попытки взломать ДЭГ можно рассматривать как форму иностранного вмешательства в российские выборы», – добавил Рудаков.

По его словам, атаки осуществлялись именно с американской территории, потому что в США самый высокий уровень технологического развития. «Речь не идет о хакерах-кустарях, которые могли бы осуществлять атаки с территории Грузии или Украины. Это тщательно спланированные и профессиональные атаки», – уверен эксперт, предположив, что атаки могут быть связаны с политическими предпочтениями инициаторов подобного вмешательства.

В свою очередь, несистемная оппозиция, добавил Рудаков, занималась распространением фейков. «В частности, в Санкт-Петербурге общественные активисты разоблачили попытку вброса фейка. Картинка на фейковой видеосъемке не совпала с данными видеонаблюдения. Это говорит о том, что технология видеонаблюдения, доступная наблюдателям от общественных штабов и кандидатов, работает очень хорошо», – подчеркнул собеседник.

Голосование на выборах в Госдуму и других выборах в единый день голосования в РФ проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в РФ в первый день голосования составила 9,16% на 16.00 по московскому времени, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Сообщалось, что явка на выборах в Госдуму 17 сентября очень высокая, в шести субъектах, где проходило ДЭГ, она ушла за 30%. Число проголосовавших онлайн в Москве превысило отметку 1 млн человек.

Президент Владимир Путин проголосовал онлайн, премьер-министр Михаил Мишустин также принял участие в ДЭГ. Позже стало известно о том, что проголосовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции.