В Крыму назвали истерией санкции Украины из-за выборов

Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике и призвал относиться к ним спокойно, без каких-либо дополнительных эмоций.

«Это не первые и думаю не последние санкции, которые придумывает СНБО. Эти все санкции, как и предыдущие, никоим образом не повлияют на работу избирательно системы Республики Крым. Я очень спокойно отношусь ко всем этим санкциям. Нужно очень спокойно и без каких-либо дополнительных эмоций относиться к этой истерии», – отметил Малышев, передает РИА «Новости».

По его словам, жители Крыма привыкли к подобной политике украинских властей.

«Мы привыкли, поэтому их санкции и заявления ни в коей степени не изменят нашей позиции», – добавил он.

Напомним, что на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.