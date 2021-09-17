Почему квашеная капуста не получается хрустящей: обращаем внимание на сорт, нарезку и не только

Квашеная капуста – это одно из самых популярных блюд в России. На первый взгляд кажется, что приготовить его проще простого. Однако по какой-то причине квашеная капуста не всегда получается идеальной. Так хочется, чтобы она была хрустящей и одновременно сочной, но в результате она получается мягкой и сухой. Почему так происходит? Давайте рассмотрим основные ошибки.

Неправильный сорт

Капуста ранних сортов идеально подходит для приготовления свежих салатов. Но для квашения она не подойдет. Если вы хотите приготовить сочную и хрустящую капусту, берите сорта поздней или средней зрелости. Дело в том, что для процесса брожения очень важен сахар, а его содержится больше именно в поздних и средних сортах. Покупая капусту, отдавайте предпочтение кочанам среднего размера, так как их вам будет удобнее нарезать.

Неправильный процесс брожения

Как только начинается процедура брожения, в банках будет вырабатываться углекислый газ. Если вы вовремя не дадите возможность лишнему углекислому газу выйти, капуста начнет перекисать и станет мягкой. Поэтому несколько раз в день протыкайте нашинкованную, сложенную в банку и залитую рассолом капусту чем-нибудь острым, если хотите получить идеальное блюдо. Так вы дадите возможность лишнему углекислому газу выйти из банки.

Неправильная нарезка

Теоретически вы можете нарезать капусту, как вашей душе угодно. Она будет вкусной. Но будет ли она хрустящей? Самый идеальный вариант – шинковать капусту соломкой шириной 5-7 мм.

Опытные хозяйки не рекомендуют использовать при шинковании капусты для последующего квашения овощерезку или комбайн. Дело в том, что в этом случае соломка получается слишком тонкой, поэтому впоследствии блюдо не будет достаточно хрустящим. Поэтому лучше пользоваться обычным ножом.

Неправильная тара

Тара тоже имеет большое значение. В идеале вы должны использовать для квашения капусты деревянные бочки. Конечно, сейчас не все хозяйки могут похвастаться наличием деревянной бочки. Что же делать? Можно взять стеклянную или эмалированную посуду. Главное, перед использованием убедитесь в том, что посуда целая, без больших сколов или трещин.

Не забывайте, что для квашения капусты не подходит посуда из алюминия. Дело в том, что этот металл окисляется, придавая капусте горечь и некрасивый темный оттенок.

Главные хитрости и нюансы приготовления квашеной капусты

Если вы решили приготовить большое количество капусты, не стоит сразу нарезать ее всю (разумеется, если у вас в качестве тары не используется огромная бочка). Капусту лучше готовить небольшими партиями. Так вам будет легче ее перемешивать. Блюдо в конечном итоге выйдет однородным.

Придерживайтесь температурного режима. Не следует ставить капусту кваситься в холодильник. Идеальный процесс брожения – температура 20-22°C. При более прохладных условиях капуста будет готовиться намного дольше.

Квашеная капуста готовится от 2 до 7 дней. В течении этого времени вы ежедневно должны снимать пену. Пробовать готовность блюда желательно каждый день. Как только хруст и вкус будут вас полностью устраивать, тогда квашеная капуста считается готовой.