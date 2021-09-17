Миллиардер Дерипаска спонсирует семью любовницы главы МИД России Лаврова – расследование

Поводом для материала послужило расследование интернет-издания “Важные истории”. Именно в нем журналисты впервые заявили, что с Поляковой Лаврова связывают “давние и очень близкие отношения”.

Основываясь на данных о перелетах, сторонники Навального выяснили, что Полякова за последние семь лет 60 раз пользовалась служебным самолетом Лаврова, сопровождая его во время служебных командировок. Она посещала Францию, Эфиопию, Австрию, Турцию, Италию и множество других стран.

Кроме того, расследователи узнали, что на спецборте министерства иностранных дел РФ летают также дочь, мама и племянница Поляковой. При пересечении границы все они указывали целью поездки командировку в дипломатическое ведомство.

Также соратники Навального выяснили, что, кроме самолетов МИД России, родственники Поляковой и она сама пользовались частными самолетами Дерипаски. В частности, Полякова использовала самолеты бизнесмена, когда посещала Сардинию в 2014-м, 2016-м и 2017 годах, Черногорию в 2015-м, Австрию в 2016-м, немецкие Карлсруэ и Ганновер тоже в 2016-м. Ее мать, по данным расследователей, тоже летает на самолете Дерипаски. Кроме того, племянница Поляковой вместе мамой (женой брата Поляковой) летала на самолетах Дерипаски на Сардинию, в Австрию и Норвегию.

Расследователи также изучили фотографии дочери Поляковой в соцсетях и пришли к выводу, что она неоднократно останавливалась в отелях и на виллах, принадлежащих Дерипаске. На один из кадров, пишут авторы статьи, попала та самая яхта, на которой плавала бывшая модель Настя Рыбка.

Соратники Навального уверяют, что Лавров оказывает Дерипаске различные услуги. Так, министр лично писал американским лоббистам для того, чтобы они помогли олигарху получить гражданство США, решал бизнес-вопросы миллиардера с властями Гвинеи и Ямайки, критиковал западные страны за ввод персональных санкций против Дерипаски.

Контекст:

Лавров занимает должность главы российского МИД с 2004 года. В его биографии на сайте МИД РФ сказано, что у него есть жена и дочь. Жену чиновника зовут Мария, она работала в библиотеке постоянного представительства РФ при ООН.

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