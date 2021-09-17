Российская сеть супермаркетов Mere не будет работать в Украине, часть ее сотрудников приехали из РФ – Данилов

Об этом он сказал, реагируя на слова журналиста, заявившего, что такие супермаркеты есть в Белой Церкви Киевской области и Павлограде Днепропетровской области, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Могу еще добавить два места, где сегодня есть эта сеть. Будьте уверены, российская торговая сеть Mere в Украине работать не будет. Подождите”, – заявил секретарь СНБО.

Его спросили, почему сеть работает в Украине.

“Я обращался к мэру Николаева, чтобы он попробовал поехать в Красноярск, откуда приехали эти ребята и там попробовал открыть сеть украинских магазинов и попробовал там поработать. Я считаю это позором. Те города и мэры городов, которые позволяют, чтобы у них работала эта сесть Mere – я считаю, что они должны думать чем там занимаются. Если они говорят, что не имеют к этому никакого отношения – знаете, если есть желание иметь отношение, найдешь, как это сделать, если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это”, – ответил Данилов.

Он сказал, что этот вопрос тоже сегодня обсуждался на заседании СНБО.

“Мы понимаем, как будем на это реагировать, понимаем, что будем в этом случае делать. Более того, могу сказать, что определенное количество сотрудников этой сети приехало из РФ. Каким-то странным образом они у нас получают возможность работать. Разберемся, не волнуйтесь”, – добавил Данилов.

Контекст:

Mere – проект владельцев российской сети “Светофор”, которая принадлежит бизнесменам из Красноярска Сергею и Андрею Шнайдерам. За пределами России “Светофор” развивается под брендом Mere. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах – Испания, Франция, Греция и Великобритания. Сеть позиционирует себя как “жесткий дискаунтер” и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere работает в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. До 2020 года работала в Николаеве.

В конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere – в Николаеве. Однако магазин вскоре закрылся. Хоменко говорил, что это произошло из-за временных проблем с товарами.

14 июня 2021 года Хоменко рассказал о возобновлении работы супермаркета в Николаеве и планах открыть еще 40 магазинов по всей стране до конца года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 15 июня призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета. Секретарь СНБО подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним “быстро применят меры”.

“Это обычная спецоперация российских спецслужб, которые очень хотят развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей так называемую сеть дискаунтов для использования во время выборного процесса в своих политических целях. Эта сеть в Украине работать не будет”, – говорил Данилов.

Мэр Николаева, в свою очередь, пояснял, что местная власть “никак не сможет повлиять” на работу супермаркета. Для этого, по словам городского головы, есть профильные органы государственной исполнительной власти, в частности: ГАСК, прокуратура, налоговая, Госпотребслужба.

Бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко рассказал 12 августа, что магазины сети летом уже открылись в Никополе и Павлограде (Днепропетровская область). Он заявил, что сеть намерена запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года.

Данилов назвал это сообщение фейком. “Покажите, где эта сеть есть, где эта сеть существует? […] Парень, который когда-то работал в каком-то учреждении, говорит, что они хотят открывать там 40 [супермаркетов]. Послушайте, я уже говорил мэру Николаева: хотя бы один откроется, я увижу, что он будет делать? И там еще в одном городе – в Павлограде – якобы говорили. Когда дали команду проверить, то ничего там нет. Поверьте, мы отслеживаем все эти вещи”, – заявил он в интервью, которое вышло 11 сентября.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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