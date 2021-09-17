 

В Италии всех сотрудников обязали получить COVID-паспорт

17.09.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Постановление вступит в силу 15 октября. После этой даты сотрудников, работающих без COVID-паспорта, будут отстранять от работы и штрафовать на сумму до €1000.

К госслужащим такие санкции будут применяться после пяти дней работы без COVID-паспорта, к частному сектору – с первого дня

По оценкам итальянского правительства, эти меры затронут 23 млн человек в Италии. При этом, по данным минздрава Италии, около 75% итальянцев в возрасте от 12 лет (40,7 млн) уже сделали прививку.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Италии подтвердили 4,6 млн случаев COVID-19, 130 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Песков оценил действия правоохранителей на несанкционированной акции в Москве

03.12 / Таинственный артефакт обнаружен на горе в Калифорнии

12.08 / Посол Афганистана в РФ отстранен от должности

17.08 / Google за день оштрафовали на 14 млн

03.06 / В Москве мошенники выманили $5 тыс. у ветерана, который сидел на параде рядом с Путиным

29.08 / Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование убийства 15-летней девочки

19.02 / Ущерб Мадриду и Барселоне из-за беспорядков может достичь 700 тыс. евро

14.06 / ЦИК предложила сократить количество избирательных округов в Украине

07.08 / Insider – налоговая политика Байдена вынуждает богатых американцев отказываться от гражданства США

27.06 / В США выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика