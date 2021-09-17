 

В двигателях самолёта в ливрее «Зенита» обнаружили останки голубей, выпущенных фанатами «Челси»

17.09.2021, 20:11, Разное
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Инженеры авиакомпании «Россия», разбирая двигатели самолёта А-319, совершившего аварийную посадку в Пулково, обнаружили в них останки голубей в синих шарфиках команды «Челси».

Аэробус А-319 VQ-BAS, окрашенный в цвета футбольного клуба «Зенит», возвращался в Петербург из Анталии вечером 15 сентября. На борту было 95 пассажиров и 6 членов экипажа. Заходя на посадку в аэропорту «Пулково», самолёт столкнулся со стаей птиц. Один из двигателей был повреждён, и его пришлось отключить. Капитан подал сигнал бедствия, в аэропорту объявили тревогу. По счастью, посадка на одном двигателе прошла благополучно, люди не пострадали. Аэробус после приземления отбуксировали в ангар и приступили к оценке повреждений, в ходе которого и нашли голубей «Челси».

«На лопатках вентилятора остались забоины, характерные для попадания птиц. А к первой ступени компрессора прилипли перья и синие бумажные шарфики, которые, очевидно, были на этих птицах. На шарфиках отчётливо читается надпись «Chelsea», – рассказал инженер-моторист авиакомпании «Россия».

По сведениям Транспортной прокуратуры, в 22 часа 15 сентября в окрестностях Петербурга фанаты клуба «Челси» отмечали победу со счётом 1:0 над «Зенитом». В какой-то момент они выпустили пятьсот голубей в синих бумажных шарфиках с символикой клуба. По странному стечению обстоятельств, в этот момент над ними пролетал «Зенитолёт» А-319.

Владелец клуба «Челси» Роман Абрамович пообещал оплатить ущерб авиакомпании «Россия» в обмен на отказ от претензий к фанатам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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