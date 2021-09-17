 

Трамп заявил об «упрямых и умных русских»

17.09.2021, 19:38, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЭкс-президент США Дональд Трамп на шоу у ведущего Грега Гатфелда заявил, что русские очень упрямые, но в то же время очень умные, и их сложно переубедить.

Гатфелд спросил вакцинированного от коронавируса бывшего главу Белого дома, что бы тот смог сказать супруге ведущего, чтобы убедить ее привиться. Шоу проходило на Fox News.

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«Ну, во-первых, я бы спросил ее, почему она этого не делает? Какие-то религиозные мировоззрения?», – сказал Трамп.

«Скептицизм. Нет, она очень скептична», – ответил ведущий.

Гость передачи предположил, что жена Гатфелда русская, и тот подтвердил его догадку.

«Невозможно спорить с русскими!» – воскликнул ведущий.

«Очень умная, очень упрямая, я думаю, что знаю вашу супругу немного. Она замечательная, позвольте ей делать то, что она делает», – посоветовал Трамп.

Ведущий согласился с характеристикой, которой политик наделил его супругу. Трамп же признался, что после вакцинации чувствует себя превосходно.

Напомним, Трамп, в конце 2020 года переболел COVID-19.



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