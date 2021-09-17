СНБО Украины начал мониторить олигархов

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17.09.2021, 19:38, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСовет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона.

«Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению», – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ТАСС.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказались о влиянии олигархов на СНБО и парламент.

Разумков считает, что нужно создать независимую комиссию, которая будет определять, кого считать олигархом.

Напомним, Данилов заявил, что под определение «олигарха» в стране подпадают 13 человек. Данилов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу СНБО «разработать закон про олигархов, которые имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы». Рада в первом чтении приняла законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».



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