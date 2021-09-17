Мнение: Разгром механизированной бригады в Марибе
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В Марибе хуситы устроили очередной погром саудовским наемникам. Как обычно много трофеев и убитых/пленных солдат противника.
Судя по публикуемым кадрам, "размотали" части механизированной бригады хадистов. По факту победы выложено почти часовое видео, с лайв-экшном наступления и преследования хадистов, уничтожением техники, сбором трофеев и т.д. и т.п.
В начале минут 10 спикер рассказывает о ситуации на карте, а где-то с 11-й минуты начинаются кадры боевых действий.
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Источник: Colonel Cassad
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