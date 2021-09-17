Петраков не вызвал Малиновского на матчи сборной. У тренера с футболистом ранее произошла публичная перепалка

В списке – 25 футболистов, еще восемь игроков находятся в резерве.

Вратари: Андрей Пятов (“Шахтер”, Донецк), Денис Бойко (“Динамо”, Киев), Дмитрий Ризнык (“Ворскла”, Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – “Шахтер”, Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – “Динамо”, Киев), Эдуард Соболь (“Брюгге”, Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – “Динамо”, Киев), Тарас Степаненко (“Шахтер”, Донецк), Сергей Булеца (“Заря”, Луганск), Андрей Ярмоленко (“Вест Хэм”, Англия) Александр Зинченко (“Манчестер Сити”, Англия), Александр Зубков (“Ференцварош”, Венгрия), Игорь Харатин (“Легия”, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (“Бенфика”, Португалия), Артем Довбик (СК “Днепр-1”, Днепр), Даниил Сикан (“Шахтер”, Донецк).

Резервный список: Георгий Бущан (“Динамо”, Киев), Андрей Лунин (“Реал” Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – “Шахтер”, Донецк), Богдан Михайличенко (“Андерлехт”, Бельгия), Владислав Кочергин (“Заря”, Луганск), Владислав Калитвинцев (“Десна”, Чернигов), Александр Пихаленок (СК “Днепр-1”, Днепр).

В заявке сборной Украины отсутствует полузащитник итальянского клуба “Аталанта” Руслан Малиновский.

Петраков 12 сентября говорил, что Малиновский “обиделся” на тренера и после отборочного матча на чемпионат мира 2022 года против команды Франции (1:1) “сел и уехал” из сборной.

Футболист в ответ заявил, что его отъезд из сборной “не был демаршем”. Он отмечал, что после информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, он спросил, может ли уехать, на что получил утвердительный ответ. По словам Малиновского, в ходе последних сборов в команде Петраков в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что он не подходит в его схему игры.

“Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной, – подчеркивал футболист. – Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос, обижен ли я, ответил: “Нет, вы главный, вы решаете”.

После назначения Петракова Малиновский в трех матчах сборной вышел на поле дважды – на замену в поединках против Казахстана и Франции.

Контекст:

Сборная Украины по футболу 4 сентября сыграла вничью против команды Франции 1:1. В группе D отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре сборная провела пять матчей и все завершила вничью. В активе украинцев пять очков, как и у Финляндии – обе команды делят второе – третье места.

8 сентября сборная Украины сыграла вничью (1:1) в товарищеском поединке против команды Чехии.

Следующий матч украинцы сыграют в Хельсинки против сборной Финляндии, поединок с командой Боснии и Герцеговины состоится во Львове.

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