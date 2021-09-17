Секс вместо капель для носа. За что вручили Шнобелевскую премию в этом году



1

минута

Так называемую Шнобелевскую премию (Ig Nobel Prize) ежегодно вручают за самые нетривиальные исследования в различных областях. Рассмотрим, какой вклад в науку сделало исследование-победитель этого года.

В изысканиях участвовали 18 гетеросексуальных пар, у части из них нос был заложенным. Его работу ученые оценивали пять раз: до полового акта, после оргазма и далее — в течение трех часов. Для этого использовали специальное портативное устройства для определения скорости потока воздуха при носовом дыхании. Также участников спрашивали об их субъективных ощущениях.

Дэвид Кинг из Квинслендского университета, который делал обзор исследования для The Conversation, написал, что дизайн исследования был качественным, оно было проведено на хорошем уровне, несмотря на небольшой размер. Однако важным ограничением было то, что некоторые участники не могли должным образом фокусироваться на тестах дыхания перед половым актом и после него. Поэтому данные о физиологических показателях некоторых из них не были получены.

Заложенность носа без насморка

Заложенность носа без насморка — это настораживающий симптом, который часто встречается у больных с нарушенной анатомией носовых ходов.

Читать статью

Эффект секса в борьбе с насморком ученые сравнивали с действием сосудосуживающих капель, которые закапывали тем же участникам на следующий день.

Исследователи обнаружили улучшение носового дыхания у людей с заложенным носом сразу после оргазма, этот эффект был сопоставим с действием капель. Однако действие секса было непродолжительным, оно длилось не более трех часов.

Когда обращаться к врачу по поводу насморка?

Если при этом есть отечность на лбу, вокруг глаз, носа или щек.

Когда он сопровождается затуманенностью зрения.

При боли в горле и появлении белых или желтых точек на миндалинах или других частях глотки.

У выделений их носа неприятный запах, они выходят только с одной стороны или их цвет не желтый или белый.

Присутствует кашель, который длится более 10 дней или сопровождается желтой или зеленой мокротой.

Выделения из носа начались после повреждения головы.

Симптомы присутствуют более трех недель.

Температура тела повышена на фоне выделений из носа.

Источник

Авторы указали, что в будущем было бы интересным изучить, обладает ли мастурбация подобным действием и дает ли более выраженный эффект множественный оргазм у женщин.

Ученые связывают влияние секса на заложенность носа с рефлекторным сосудосуживающим действием нервной системы. Они указывают, что ранее уже было известно, что физические упражнения и некоторые гормональные изменения могут влиять на то, насколько свободно дышат люди.