 

Энцефалит и деменция: невролог назвал страшные последствия коронавируса

17.09.2021, 18:56, Разное
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Коронавирусная инфекция COVID-19 может сопровождаться рядом нарушений нервной системы, работы мозга и когнитивных функций. Об этом рассказал врач-невролог Петр Соков.

Соков отметил, что коронавирус может вызывать, среди прочего, – тяжелые последствия, такие как энцефалит, деменцию и сильную депрессию. Более того, из-за ухудшения свертываемости крови после ковида зачастую происходят инсульты, сообщает “Общественная служба новостей”.



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