В ОП опечатали цифровой сейф-пакет онлайн-голосования

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ Максим Григорьев опечатал цифровой сейф-пакет дистанционного электронного голосования первого дня выборов.

«Здесь в данный момент находятся все данные, мы сейчас запечатываем в сейф-пакет. Сделаем здесь подпись, складываемся и помещаем в сейф, который находится под контролем камер», – сообщил Григорьев, передает РИА «Новости».

Ранее Григорьев рассказал, каким образом использование «цифровых сейф-пакетов» во время дистанционного электронного голосования (ДЭГ) позволит сохранить анонимность и информацию о каждом отданном голосе.

Сейф-пакеты вскрываются только после завершения голосования для подсчета голосов. Такая же функция предусмотрена и при хранении информации на электронных носителях при дистанционном электронном голосовании.

Голосование на выборах в Госдуму и других выборах в единый день голосования в РФ проходит в 2021 году с 17 по 19 сентября. Возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.