 

В ОП опечатали цифровой сейф-пакет онлайн-голосования

17.09.2021, 18:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ Максим Григорьев опечатал цифровой сейф-пакет дистанционного электронного голосования первого дня выборов.

«Здесь в данный момент находятся все данные, мы сейчас запечатываем в сейф-пакет. Сделаем здесь подпись, складываемся и помещаем в сейф, который находится под контролем камер», – сообщил Григорьев, передает РИА «Новости».

Ранее Григорьев рассказал, каким образом использование «цифровых сейф-пакетов» во время дистанционного электронного голосования (ДЭГ) позволит сохранить анонимность и информацию о каждом отданном голосе.

Сейф-пакеты вскрываются только после завершения голосования для подсчета голосов. Такая же функция предусмотрена и при хранении информации на электронных носителях при дистанционном электронном голосовании.

Голосование на выборах в Госдуму и других выборах в единый день голосования в РФ проходит в 2021 году с 17 по 19 сентября. Возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Le Figaro – на волне «камаломании» Харрис прочат победу в президентских выборах 2024 года

26.03 / В мире: Военная стратегия Зеленского ухудшила статус Украины

25.08 / Истребитель Checkmate назвали востребованным на международном рынке на 100%

06.11 / “Остынь, Дональд, остынь!” Тунберг потроллила Трампа

10.04 / Обновленный портал Госуслуг получит голосового помощника

04.10 / Минпросвещения сообщило о переводе 3% российских школ на карантин

06.09 / СК выразил озабоченность из-за расширения сети биолабораторий США у границ России

21.08 / В Томске появилась пилотная зона 5G от МТС

29.05 / Вьетнамские ученые выявили новый штамм COVID

06.08 / Лукашенко: Зеленский попал как кур во щи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика