Одержимость калориями и еда, которая не нравится: “диетические” привычки, которые давно раскритиковали все диетологи

На протяжении десятилетий советы для тех, кто стремится скинуть лишний вес, были очень просты: меньше ешь, больше двигайся и стройность не заставит себя ждать. Однако методы похудения давно изменились, и теперь диетологи обращают внимание своих пациентов на то, что они кладут в свою тарелку. Пища – залог хорошего самочувствия, поэтому должна быть питательной и легкой. Многие игнорируют это утверждение, выбирая при этом вредные продукты. Диетологи выделили пять основных вредных советов, которые мешают людям контролировать свой вес.

Не зацикливайтесь на калориях

Когда речь заходит о предотвращении ожирения, многое зависит от качества еды и различных ежедневных привычек, например, регулярных перекусов. Сосредоточьтесь не на количестве потребляемых калорий, а на качестве самой еды. Улучшение рациона требует применения огромных усилий, потому что вы, по сути, прививаете себе новую, полезную привычку, которая поможет контролировать вес. Вы увидите, что такая диета – настоящая, достаточно тяжелая работа.

Вы едите пищу, которая вас не удовлетворяет

Последите за собой определенный промежуток времени: что вы выбираете в супермаркетах и в точках общественного питания. Скорее всего, это будут продукты и блюда вкусные, но не питательные, насыщенные транс-жирами и сахаром. Такие продукты обладают мизерной питательной ценностью, поэтому вам хочется еще и еще, что приводит к перееданию, ведь организм, по сути, остается голодным, даже когда желудок уже полон. Лучший план питания должен быть похож на средиземноморский, где преобладают рыба, овощи и фрукты, оливковое масло. Средиземноморская кухня считается самой полезной за счет мизерного содержания обработанных продуктов и красного мяса. Организм получает большое количество необходимого белка и полезных жиров, но по минимуму крахмала, сахара и муки.

Правильный перекус

У многих он отсутствует, потому что люли путают понятие правильного перекуса с быстрым. Если вы проголодаетесь в течение дня, между основными приемами пиши съешьте горсть орехов, изюма или любой фрукт, но ни в коем случае не выбирайте пончик, чипсы или сосиску-гриль. Это те самые продукты, которые диетологи называют “калорийной бомбой”. Даже небольшой кусочек может содержать в себе калории трех бананов или злакового сэндвича с рыбой, а желудок останется пустым. В плане изменения пищевых привычек вы в первую очередь должны обратить внимание на этот пункт.

Ешьте зеленые овощи

Диетологи всего мира говорят о полезности некрахмалистых овощей и цельных злаков, которые насыщают нас на долгое время. Но в большинстве случаев мы выбираем крахмалистую пищу, такую как картофель или рис, а также продукты из муки из бобовых, которые могут спровоцировать скачки давления и повышение уровня сахара в крови. Отдавайте предпочтение зеленым овощам: брокколи, брюссельской капусте, зелени и салатам с минимальной тепловой обработкой, а также моркови и грибам.

Мало движения

Все наше поведение основано на мелких повседневных привычках: частые перекусы, ночная еда, употребление большого количества сахара, недостаток белка, длительное сидение и практически отсутствие физических упражнений. Все это приводит к ожирению. Исследователи уже провели аналитику периода, когда мы были заперты по ломам локдауном. Выяснилось, что в этот сложный период только около 20 процентов людей продолжали заниматься спортом с помощью онлайн-приложений. Постепенное снятие ограничений не улучшило приложения. Напротив, те, кто занимался дома, стали меньше посвящать этому время, полагаясь на ежедневную ходьбу по улице , что не является заменой физических упражнений просто потому, что нужно проходить в день гораздо большие расстояния, чем тем, которые мы, к сожалению, проходим.