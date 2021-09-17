 

Кремль показал, как Путин онлайн голосовал на выборах в Госдуму. На видео он садится за стол и два раза щелкает по клавиатуре

17.09.2021, 18:26, Новости дня
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К релизу прикрепили видео, на нем Путин, который сейчас находится на самоизоляции, заходит в кабинет, садится за стол, два раза щелкает пальцем по клавиатуре – и сразу на экране показывают сообщение: “Спасибо, ваш голос учтен”.

Такой же ролик в Facebook опубликовало агентство ТАСС.

https://www.facebook.com/tassagency/videos/382617150159209/

Дистанционно также голосовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Этот процесс тоже показывали на видео.

https://www.facebook.com/tassagency/videos/3800710496736325/

Контекст:

Путин 14 сентября сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении и в мероприятиях, которые у него запланированы на этой неделе, будет принимать участие в онлайн-режиме. В Кремле после этого говорили, что результат теста Путина на коронавирус отрицательный и “президент абсолютно здоров”.

17 сентября в России начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их “проведут с нарушением демократических принципов и международного права”.

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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