 

МИД РФ назвал советское вторжение в Польшу в 1939 году “освободительным походом”. В МИД Польши ответили, что это была агрессия

17.09.2021, 18:26, Новости дня
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“17 сентября 1939 года Красная армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску”, – утверждает российское ведомство в Twitter 17 сентября.

В МИД РФ также заявили, что “народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием”.

К посту прикреплен ролик, в котором утверждается, что в ходе “похода” “были освобождены Западная Белоруссия и Западная Украина, оккупированные Польшей с 1920–1921 годов”. Также авторы видео заявили, что “попытки ученых и СМИ стран Запада представить эту операцию как акт агрессии СССР разбиваются о реальные факты”.

В видео утверждается, что СССР решил провести операцию якобы для того, чтобы не дать нацистским войскам выйти к Минску.

“Ранее СССР не раз предлагал Польше заключить соглашение о взаимной помощи в отражении германской агрессии. Польское руководство, однако, отказалось от совместных действий с Красной армией в противостоянии вермахту”, – заявили в МИД РФ.

По утверждениям ведомства, “Варшава демонстрировала поддержку агрессивной политики нацистов, которая отвечала и ее экспансионным планам”.

“К 17 сентября польская военно-политическая верхушка сбежала на территорию Румынии. Польша фактически перестала существовать как государство”, – говорится в ролике.

17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску.

Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием.

Подробнее pic.twitter.com/yk0by4aC1A

— МИД России (@MID_RF) September 17, 2021

Спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина в Twitter ответил на сообщение МИД РФ.

“Не было “освободительного похода”, а была агрессия, совершенная совместно с нацистской Германией. Республика Польша не прекратила свое существование 17 сентября 1939 года. Жители занятых территорий вскоре стали жертвами преступлений, совершенных советским государством”, – заявил он.

Nie by * o “wyzwolicielskiego pochodu” ale agresja dokonana w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami. Rzeczpospolita Polska nie przesta * a istnie * 17 wrze * nia 1939 roku. Mieszka * cy zaj * tych terenów rych * o stan * si * ofiarami zbrodni dokonywanych przez sowieckie pa * stwo. https://t.co/H4PBnW5oky

— * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) September 17, 2021

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны.

Закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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