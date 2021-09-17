“Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?” В Госдепе США призвали Украину смотреть в будущее, а не на “Северный поток – 2”

По словам Хохштайна, Украине нужно говорить не о “Северном потоке – 2”, а об интеграции в европейскую энергосистему.

“Давайте смотреть не узко на “Северный поток – 2″. Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться. Сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью”, – сказал Хохштайн.

Представитель Госдепартамента США отметил, что Украину усилит развитие атомной энергетики.

“Интеграция Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию не такими дорогими. Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны”, – подчеркнул Хохштайн.

Он добавил, что речь идет о “трансформации существующей корзины энергоресурсов, уход от угля и расширение источников возобновляемой и ядерной энергии”.

“Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о “Северном потоке – 2″ и газе из России. Почему не убрать это оружие? Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?” – резюмировал Хохштайн.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, говорил председатель правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил 15 сентября, что немецкий регулятор может выдать разрешение на запуск газопровода “Северный поток – 2” к началу 2022 года.

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