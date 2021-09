Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео

Изначально события развиваются в подвале с граффити на стенах. Героев ролика – девушку и парня – встречает охранник.

“Це приватна вечірка”, – говорит он.

“Він мене чекає”, – отвечает героиня ролика, после чего оказывается со своим спутником в закрытом клубе, где проходит выступление самой группы.

Роль гостьи вечеринки сыграла украинская модель Алина Знахаренко – о том, как проходили в Киеве кастинг, а затем съемки клипа, она рассказала 17 сентября на своей странице в Instagram.

“Помню тот день, когда мне позвонили и сказали, что меня отобрали по фотографии на встречу с режиссером какой-то засекреченной английской рок-группы. Честно скажу, у меня были подозрения что это именно Bring Me The Horizon, так как они уже снимали у нас клип ранее. Помню пришла и заняла живую очередь на кастинг. И вдруг в комнату заходит [фронтмен группы] Оливер Сайкс, я сразу узнала его со спины! У меня перевернулось все”, – написала Знахаренкова.

По словам модели, ее утвердили на роль сразу же.

“Официально заявляю, что за 10 лет моделинга это была моя самая лучшая работа в жизни”, – написала Знахаренко.

Вместе с ней в ролике снимался украинский музыкант Остап Рокки, пишет “КП в Украине”. В описании к ролику имена украинских артистов не указаны, но упоминается украинская продюсерская компания shelter.film.

На странице Сайкса две недели назад были опубликованы снимки, сделанные в Киеве – вероятно, именно в это время и был снят клип на новую песню. Сами музыканты пока что это не комментируют.

В описании ролика отмечается, что продюсером видеоработы является украинская компания shelter.film.

Bring Me The Horizon была создана в . За это время коллектив выпустил шесть альбомов и четыре мини-альбома. Самые известные композиции группы – Shadow Moses, It Never Ends, Chelsea Smile, Happy Song.

В 2018 году Bring Me the Horizon снимали в Киеве видеоработу на клип Mantra.

