RT случайно опубликовал итоговые результаты думских выборов

RT опубликовал финальные результаты выборов в Государственную думу на своем канале в Telegram. На графике стояла дата 20 сентября 2021 и титр “Окончательные результаты выборов за подсчетом 99.9% бюллетеней”. Пост был удален через 2 минуты и через еще 1 минуту канал написал “Технические работы с телеграм-ботом, не обращайте внимание”.

Еще через 30 минут ситуацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян заявив, что графика с результатами выборов была шуточной и предназначалась для шоу её мужа “Международная пилорама”, но её редакторы перепутали новостной канал с её чатом и отправили не туда.

“Это обычное недоразумение, а либеральная общественность уже раздула скандал и завопила о фальсификациях. Я боюсь представить что по-настоящему будет 20 сентября, когда подсчитают бюллетени”, — написала Симоньян у себя в Telegram.

На вопрос в комментариях, почему на картинке результатов написано RT, а не “Международная пилорама” Маргарита так и не ответила.

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