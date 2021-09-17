 

Сосед Галкина вспомнил, как возводился замок юмориста в деревне Грязь

17.09.2021, 18:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соседи вспомнили, как строился замок Максима Галкина в деревне Грязь. Также они рассказали, как им живется рядом со знаменитостями.
Дом супружеской пары видно за пять километров до подъезда к населенному пункту, если ехать по Ильинскому шоссе из Москвы. Сама деревня Грязь – тихое место, если сравнивать с соседней Рублевкой. Соседи заявляют, что знают, кто живет рядом, за их забором совершенно другой мир. С Пугачевой и Галкиным практически никто никогда не пересекался. Их можно встретить в деревне, но редко. В основном Пугачеву и Галкин жители поселка видят возле замка или же на детской площадке. На последней есть качели, горки, карусели, много игрушек.

Процесс строительства замка соседи сравнили с «адом», поскольку отсутствовала возможность свободного проезда и прохода. Жители постоянно видели различную технику, рабочие могли трудиться даже ночью.

В местном магазине сами знаменитости не закупаются. Однако продавец на кассе вспомнила, как солидные люди покупали у них мясо и другие продукты. Сумма среднего чека составляла 15 тысяч рублей. Возможно, кто-то приходил в магазин по поручению знаменитостей.

Источник: aif.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Названа польза овощных смузи

10.02 / Удивительная история королевского «гнома» Джеффри Хадсона

28.08 / Певица Валерия женила младшего сына

04.07 / “В интересах высших слоев”: Зеленский исключил пьянство за рулем из уголовных преступлений

30.07 / Физикам впервые удалось получить материю из чистой энергии

18.04 / Ярослав Ашихмин: «Наш пациент может умереть в любой момент»

20.08 / Ольга Бузова: «Когда мужчина изменяет, женщина из-за стресса заболевает разными недугами»

16.04 / “ЕР” предложит Путину запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах

05.07 / Будущее секс-индустрии? В продажу скоро поступят высокотехнологичные куклы-роботы

04.12 / Ольга Орлова переживает траур по поводу смерти подобранной с улицы собаки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика