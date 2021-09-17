Сосед Галкина вспомнил, как возводился замок юмориста в деревне Грязь

Соседи вспомнили, как строился замок Максима Галкина в деревне Грязь. Также они рассказали, как им живется рядом со знаменитостями.

Дом супружеской пары видно за пять километров до подъезда к населенному пункту, если ехать по Ильинскому шоссе из Москвы. Сама деревня Грязь – тихое место, если сравнивать с соседней Рублевкой. Соседи заявляют, что знают, кто живет рядом, за их забором совершенно другой мир. С Пугачевой и Галкиным практически никто никогда не пересекался. Их можно встретить в деревне, но редко. В основном Пугачеву и Галкин жители поселка видят возле замка или же на детской площадке. На последней есть качели, горки, карусели, много игрушек.

Процесс строительства замка соседи сравнили с «адом», поскольку отсутствовала возможность свободного проезда и прохода. Жители постоянно видели различную технику, рабочие могли трудиться даже ночью.

В местном магазине сами знаменитости не закупаются. Однако продавец на кассе вспомнила, как солидные люди покупали у них мясо и другие продукты. Сумма среднего чека составляла 15 тысяч рублей. Возможно, кто-то приходил в магазин по поручению знаменитостей.

Источник: aif.ru