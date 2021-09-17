Корчевников признался, что мама называет его “старым дедом”

Ведущий и актер Борис Корчевников рассказал, как его называет мама. Родительница считает сына «старым дедом», поскольку в 39 лет он до сих пор не женился.

Борис Корчевников ни разу не состоял в браке. Его мама очень переживает по этому поводу. Сам же ведущий программы «Судьба человека» надеется встретить надежную спутницу для жизни и стать отцом. Несколько лет назад Корчевников расстался с российской актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Роман пары длился продолжительное время, влюбленные строили планы на совместное будущее, но в итоге разошлись. После расставания экс-избранники сохраняют теплые отношения.

Ведущий встретил Свердлову в храме в тот период, когда только начал его посещать. Актрису он называет самой красивой девушкой на свете. Сейчас Корчевников совершенно не понимает, почему у него не получается построить отношения. Он считает, что сильно зависим от мнения матери.

Коллеги знаменитости уверены, что рано или поздно у него появится семья. Однако, как скоро это произойдет, никто не знает.

Источник: www.starhit.ru