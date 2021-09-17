 

Оппозиционеры и расследователи Bellingcat раскритиковали Apple и Google

17.09.2021, 18:02, Разное
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Новость быстро разлетелась как по русскоязычному, так и западному сегменту Интернета. Часть пользователей раскритиковала решение Apple и Google и обвинила их в работе на Москву. Живущие за рубежом оппозиционеры не стеснялись в выражениях: например, обосновавшийся в Литве бывший соратник Навального Леонид Волков сравнил российские ведомства с террористами.

В похожих тонах высказались и другие известные критики Кремля, в том числе – Христо Грозев из расследовательской группы Bellingcat. Скандально известный болгарский журналист, который ранее обвинял российское руководство в геноциде собственного населения, предложил Apple “заткнуться” и обвинять Россию во “вмешательстве в выборы”. Его коллега по Bellingcat Элиот Хиггинс был сдержаннее и просто написал о “политической цензуре” IT-гигантов в отношении удаленной программы.

Здесь поражает не только такое внимание иностранных граждан к выборам и чрезмерное сочувствие российской оппозиции, но и искренне удивление тому, что технологические компании могут удалять контент по требованию властей. Особенно это странно на фоне огромного количества аналогичных случаев на Западе, когда под давлением правительств Google и Apple убирали из магазинов продукты по несравнимо более надуманным причинам.

Так, в 2018-2020 годах корпорации удалили приложение QDrops, популярное у последователей Дональда Трампа: поводом стали обвинения в “распространении конспирологических теорий”. А зимой этого года IT-гиганты поступили так же с соцсетью Parler, в которой собирались противники движения BLM и сторонники версии о фальсификации президентских выборов в США. Обе программы не нарушали американских законов, однако были заблокированы по чисто политическим мотивам.

Тогда ни Bellingcat, ни представители российской несистемной оппозиции совсем не критиковали Apple и Google. На этом фоне особенно характерно выглядят их регулярные утверждения о недопустимости цензуры: видимо, она плоха только до тех пор, пока не работает в их интересах.

*Экстремистская организация



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