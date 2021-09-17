Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Российская школьница Ксения Лукина из подмосковного посёлка Красково установила мировой рекорд по подтягиваниям на перекладине. Девятилетняя россиянка сумела поднять себя целых пятьдесят раз.
Ксения призналась, что достижение таких результатов было её давней мечтой. Примечательно, что на прошедшем в начале сентября спортивном фестивале она заняла первые места сразу в трех дисциплинах: “строгий подъем на битцепс”, “воркаут комплексы” и “калистеника”. Более того, на счету Лукиной уже есть шесть мировых и восемь российских рекордов, сообщают “Вести Подмосковья”.
Смотреть комментарии → Комментариев нет