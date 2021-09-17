 

Свыше 1 млн человек проголосовали в Москве онлайн

17.09.2021, 17:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧисло проголосовавших онлайн в Москве прошло отметку в 1 млн человек, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

«В Москве проголосовали более миллиона человек. <…> Всего в Москве в этом году 2,014 млн онлайн-избирателей», – цитирует Венедиктова ТАСС.

Голосование на выборах в Госдуму и других выборах в единый день голосования проходит в 2021 году в РФ с 17 по 19 сентября. Возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.



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