Мнение: Проект «Независимая Украина» оказался непривлекательным для многих украинцев

Польское издание об украинской демографии и оттоке трудоспособного населения за пределы Украины.

Проект «Независимая Украина» оказался непривлекательным для многих украинцев

Население Украины уменьшается вот уже 30 лет, а миграция трудоспособных граждан приобрела угрожающие масштабы. Как пишет Tygodnik Powszechny, по мнению экспертов, проект «Независимая Украина» для многих граждан оказался непривлекательным, поэтому они больше не связывают своей дальнейшей судьбы с этой страной.

TP: проект «Независимая Украина» оказался непривлекательным для многих украинцевReuters

На форуме «Украина 30» в июле на повестке дня оказалась тема «Рабочая сила», имеющая важнейшее значение в контексте сегодняшней и будущей ситуации страны, но практически отсутствующая в текущей публичной дискуссии. Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий Украины, отметил, что за границей, согласно статистическим данным, работает сейчас почти 3 млн украинцев. Он полагает, что решение об эмиграции люди принимаются на основании размера заработка: если средняя зарплата в западных областях страны превысит нынешний уровень, «вопрос с трудовой миграцией будет решён», поскольку «человек должен жить на родине, с семьёй, развиваться в профессиональном и личном плане».

Как пишет Tygodnik Powszechny, мнение министра о том, что украинцы откажутся от отъезда, когда у них в кошельке появится на несколько сотен гривен больше, ведь человек «должен» оставаться в своей стране, это даже не попытка выдать желаемое за действительное, а свидетельство отрыва от реальности и игнорирования ключевой проблемы Украины — сокращения численности населения. С министром на форуме полемизировала известный специалист, демограф Элла Либанова: «Люди уезжают потому, что они не связывают своей дальнейшей судьбы с этой страной. Они не видят того, что Украина может стать такой, как, например, Чехия или Польша».

Как продолжает издание, 3 млн человек, о которых говорил министр, это примерно 6% населения страны. Однако цифры весьма неточны и даются в опоре на данные последней и, впрочем, единственной, украинской переписи, проводившейся 20 лет назад. Тогда численность населения оценивалась в 48,5 млн человек.

Между тем в одной только Польше работают 1,5 млн украинцев, и их становится всё больше. В последние годы они массово уезжали также в Германию, Италию, Испанию, Чехию и прежде всего в Россию. Элла Либанова полагает, что сейчас за рубежом могут трудиться 5 млн украинцев. И хотя миграция в значительной степени имеет циркуляционный характер, то есть люди возвращаются домой, а потом уезжают снова, исследования показывают, что желание осесть за границей навсегда возникает у них всё чаще.

Численность населения Украины уменьшается, причём стремительно, вот уже почти 30 лет. Согласно последней советской переписи 1989 года, в УССР проживало 51,7 млн человек. В первые годы после появления независимой Украины эта цифра даже немного увеличилась благодаря притоку украинцев с постсоветского пространства. Однако с 1993 года, когда численность населения достигла 52 млн человек, она начала сокращаться. По сведениям, собранным областными статистическими отделами, к 2020 году она сократилась примерно на 20%, то есть жителей стало на 10 млн меньше.

Выдвинуть предположение, что депопуляция может быть ещё более масштабной, позволяет проведенное в 2019 году исследование. Тогда анкетёры выяснили, что на Украине осталось всего 37,2 млн жителей.

«Возможно, демографическая катастрофа стала одной из причин, по которым очередные правительства уже более 20 лет откладывают проведение новой переписи. Её результаты стали бы, несомненно, «красной карточкой», на которую отреагировали бы избиратели. И хотя отрицательный демографический баланс — проблема, с которой столкнулись многие страны Европы, на Днепре она приобрела уже пугающие масштабы», — пишет автор материала.

Как заключает издание, социальная активность многих жителей подчинена стремлению покинуть Украину. Диагноз профессора Эллы Либановой, говорящей о недостаточной привлекательности проекта «Независимая Украина» в глазах многих граждан этой страны, подтверждают будничные наблюдения. В такси по дороге в львовский аэропорт к беседе журналистов на польском подключился таксист. Оказалось, что он работал в польской Познани установщиком дверей. На вопрос, собирается ли он снова поехать в Польшу, он ответил коротко: «Здесь никаких перспектив нет».

«В прошлом году какие-то доходы задекларировали лишь 11 миллионов украинцев, ещё 11 миллионов не задекларировали никаких доходов, а оставшиеся 11 миллионов — это пенсионеры, пенсии которых зависят от официальных поступлений работающих граждан. Все три категории пользуются системой здравоохранения и образования, инфраструктурой и так далее, но с точки зрения бюджета государства представители первой платят за представителей двух остальных. При такой структуре занятости государство не может в долгосрочной перспективе оставаться эффективным и современным и таким образом выступать привлекательным местом для жизни. И так демографическая ловушка захлопывается», — подводит итог польское издание.

https://russian.rt.com/inotv/2021-09-17/TP-proekt-Nezavisimaya-Ukraina-okazalsya – перевод

https://www.tygodnikpowszechny.pl/przesniona-katastrofa-168990 – оригинал на польском языке

37 млн. еще тогда называлось чрезвычайно оптимистической оценкой. Но даже в этом случае речь идет об обвале к показателям 1950-го года, при этом за период "незалежности" население бывшей УССР сократилось на 15 млн. человек.

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