Глеб Панфилов: «Самая ценная категория для человека — сострадание»

Выдающийся режиссер о детстве, своей новой работе «Иван Денисович», сотрудничестве с Солженицыным и потребности правды сегодня.

Глеб Панфилов. Фото: РИА Новости

Последний из могикан. Всегда против течения. Мастер. И дело не в «Золотых леопардах», «Медведях», «Орлах», «Серебряных львах». Его «Начало», «В огне брода нет», «Мать», «Прошу слова», «Тема», «Васса» пробуждали в нас первостепенные вопросы, и среди них главный: зачем мы?

В них выстраданное осмысление действительности, проза жизни и поэтический восторг, горечь и поразительная без злобы ирония, прикосновение к тайне сердца и система непреложных ценностей. И «несвоевременные мысли» о сущности человека в разных, в том числе трагических обстоятельствах.

В них время и место действия. ХХ век. Россия.

«Иван Денисович» — художественный репортаж из круга первого. Хотя изначально — телевизионная картина. Нет, это не экранизация эпохальной повести, перевернувшей сознание советского человека. Об «Одном дне Ивана Денисовича» Ахматова писала: «Эту повесть обязан прочитать и выучить наизусть — каждый житель изо всех двухсот млн жителей Советского Союза».

Панфилов снимает собственное кино по мотивам, меняя не только сюжетную траекторию, но и интонацию, строит фильм по законам не литературы — кинематографа.

И начинается эта история про жизнь в ГУЛАГе… с волшебства. Прямо как в сказке. С тихой поступи странницы (Инна Чурикова) по снежному полю. Куда русскому человеку без чуда. Без чуда страшно. Без чуда смерть — от голода, холода, болезни, беззакония, отчаяния, оскотинивания… В общем, почти все, как описано у Солженицына. Но это «почти» и есть суть фильма.

— В 2006-м вы уже обращались к Солженицыну: и в сериале «В круге первом», и в фильме «Хранить вечно». Вам кажется, что в XXI веке Александр Солженицын по-прежнему актуален?

— Для меня он важный и необходимый автор. Но я более других авторов люблю Горького. Да, даже не Чехова, именно Горького. Надо признаться себе в этом, при всей высоте и величии Антона Павловича, вот провинциально мужицкий Горький, с его прозой, с его поэзией… А что касается осмысления нашей истории, его прозорливости — трудно найти ему равных. Ну, это уже дело восприятия каждого. Думаю, он ближе всех к нашей жизни реальной, пусть вас это не удивляет.

— Не удивляет, вы же в фильмах «Мать» и «Васса» в свое время предсказали многое: и наивные надежды обмануть законы истории, и оскал капитализма, и мелких хищников, поедающих крупных, и грядущие перемены, которые вот-вот должны были прийти. Поэтому в финале «Вассы» кораблик властной судовладелицы плыл по нынешней Волге мимо новостроек и здоровенных лайнеров.

— Горький дает возможность связать воедино бывшее с настоящим. А что такое для кинематографиста автор? Вот это: дает или не дает такую возможность, как автору кажется, в данном случае мне, задаться вопросом, всерьез ли мы живем. Что же касается Александра Исаевича, для меня тема ГУЛАГа и сохранения души в нечеловеческих обстоятельствах одна из важнейших.

— Вы прочитали «…Ивана Денисовича» тогда же, в 1962-м?

— Я прочитал в 1964-м, когда поступил на высшие режиссерские курсы в Москве. Но еще большее потрясение, даже не потрясение, а уже неистощимое желание коснуться этой темы, пришло позже — в 1974-м, когда прочитал роман «В круге первом». Потому что там драматургия, там сюжет острый. Как киношник я думал: «Вот это бы поставить! Это да! Но нескоро случится, лет через триста…» А оказалось, совсем недолго, тридцать…

Александр Солженицын и Глеб Панфилов

— Ну тридцать с лишним лет тоже не коротко. И вот уже четверть века вы с Солженицыным так или иначе связаны.

— Да, вначале наша компания «Вера» приобрела права на экранизацию романа, потом присоединился канал «Россия». А снять «Один день Ивана Денисовича» уже сам канал предложил к столетию писателя, уважение к которому сохранилось. Но был заказ. И в этом оказался подвох для меня.

— А в чем подвох?

— Я вроде бы помнил этот рассказ и согласился. Потом перечитал и понял, что поставить в том виде, в каком написано, нельзя. Это чистая литература. Надо придумать сценарий, это серьезная проблема. То есть ответить на вопросы, на которые у автора ответов нет. Мы знаем, что Иван Денисович воевал. Как воевал? Неизвестно. Попал в плен как? Бежал. Как? Не знаем. Вообще мы про его личную жизнь ничего не знаем…

— Про семью только, что тяжелую колхозную работу тянут женщины, ищут способы выжить.

— Просто жена и две девочки. И посылка, пришедшая однажды, — он же запретил остальные, их жалея. Всё! Остальное — покурить, поесть, спрятать пайку, потом ее скушать. Биология… какие-то естественные нужды. В кино это совершенно неинтересно. А что было бы интересно — неизвестно. И вот прийти к мысли, что я должен это придумать, стало угнетать. Не знал, что делать.

— Ну да, и возникло много другого. И герой Филиппа Янковского никакой не крестьянин, скорее тракторист с машинно-тракторной станции.

— Я не хотел, чтобы он был хлеборобом, потому что я мало что знаю про это, рабочие мне близки, я инженер. Хотелось, чтобы был просвещенный на уровне советских правил и возможностей человек. Он мне интереснее, когда слышит, видит, чувствует и понимает время. Это важно для меня. Поэтому МТС.

Филипп Янковский. Кадр из фильма

— Он серьезно отличается от литературного героя. И даже такое понятие, как «внутренний христианский подвиг», в кино довольно сложно показывать. А в фильме у него есть поступки, есть цель: не только животно выжить. Он думает о спасении дочерей.

— Ну а как? Жена умерла от кори, заразившись от девочек. Девочки выздоровели. Это такие уже глубинные фишки, которые пришлось расставить, чтобы история обрела плоть и кровь, иначе снимать невозможно. Поэтому меня трудно в этом смысле сбить или упрекнуть. История становится конкретно-живой, понятной…

— Я слышала, что вы советовались с Натальей Дмитриевной. Было сложно?

— Я не советовался. Я ей показал материал, и он ей в целом понравился. Но она сделала ряд замечаний, некоторые я тут же учел, не все, конечно. Но кое-что осталось, потому что касалось уже того, о чем мы сейчас с вами говорим.

— Я читала, что за основу декорации взята картина Николая Гетмана «Лагпункт Верхний Дебин», Колыма. Гетман — невероятный художник: и документальный, и поэтичный.

— Да, потрясающий. Я просто использовал его сюжет. У меня в фильме и картина его снята, мы его имя указываем в титрах… Получилось, что он нам сцену с лагерным художником подарил, нет ее в повести, это важное прибавление.

Кадр из фильма

— Когда я увидела Шухова Филиппа Янковского, он показался мне персонажем, сошедшим с гулаговских картин Гетмана, ушанка с задранным ухом, неказистость, нелепость, изможденность.

— У меня до сих пор сидит в голове его автопортрет, который снят в картине. Шапка набекрень, смотрит на нас: и образ, и реальная справка о реабилитации, вклеенная. Для меня эта сцена — принципиальная, и она, кажется, органично существует в сюжете. Это же не фотография, правильно художник наш говорит Шухову: «Это ваш образ». Так что все решилось, когда туда Гетман вошел органично и добавил картине объема.

— Замечательно, что вы его вспомнили. Читала воспоминания Гетмана, а вспоминала Шухова: то же постоянное чувство опасности, раскаленное до предела, когда надо быть начеку, а при этом на что-то надеяться. Это ощущение есть в картине.

— Совершенно верно. Это же не выдуманная категория, она про необходимость Ивану Денисовичу вернуться, потому что у него две дочки. Одна совсем юная — беременная, причем влюбленная и уверенная, что у нее обязательно мальчик. Потому что у ее взрослого, вероятно, женатого избранника трое уже есть, двое взрослых работают, а третий в пятом классе. Вы понимаете, в ее коротком письме — трагедия, которая может разыграться в течение двух-трех месяцев!

Поэтому Ивану Денисовичу обязательно выйти надо — спасать семью. Тут я взвинчиваю сюжет, но не наспех — обоснованно. И история обретает человеческий посыл.

— А при этом есть и в этом «картинном» лагере у Гетмана, да и у вас, волшебство, фонарики — прямо рождественская картинка, неожиданная в гулаговской истории.

— Ну с этого же начинается. Когда мы сверху, с неба — издалека — смотрим на лагерь. Летим… «Но нам не туда, у нас другой маршрут».

— Нам не в Европу.

— Да-да, нам не в Европу, не в Ленинград или Хельсинки. И с этого самолета, с этой музыкой в самолете, понимаете, оно как-то вошло и исчезло — а дальше пошел другой сюжет. В общем, я формой удовлетворен. Это мое сочинение по мотивам «Одного дня…»

— Филипп Янковский в этой своей роли, конечно, ваш союзник, потому что становится не только протагонистом, но как бы транслятором идеи автора. Это больше чем актерская работа.

— Как артист, он обладает для меня качествами, которые мне хотелось, чтобы были у героя. Он понимал серьезность момента, насколько глубоко, не знаю, но эмоционально делал все, чтобы это состоялось: терпел мороз, стужу, напряжение работы, а были крайне напряженные моменты. Один раз у него был срыв, но который я совершенно понимаю и прощаю.

— Кстати, Гетман рассказывал, что говорил в семидесятые с Зюгановым, который должен был открыть его выставку, и очень просил сказать, что подобного больше никогда не повторится, на что Зюганов ответил: «Я не обязан искать палачей и сводить с ними счеты». Гетман писал, что о ГУЛАГе вообще предпочитают забыть. Почему эта тема едва ли не табуирована?

— Вы знаете, как ни странно, почему-то читателей многих обращение к теме ГУЛАГа оскорбляет, да ведь и мои фильмы многих обижают — мне это тоже дают понять. То есть я никаким боком, слава богу, в жизни от этого не пострадал, но пострадавшим сознательно сострадал. Многие меня осуждают за то, что я снова коснулся произведений Солженицына.

— Наверное, вы помните, как обвиняли Солженицына в клевете, именовали «литературным власовцем», искажающим нашу историю.

— Да это ведь и продолжается, к сожалению, это меня не удивляет. Хочу сказать, что так полагают люди индифферентные, которым ну до лампочки все это, в том числе муки, страдания других, их предков. Они вот считают, что это обидно и не нужно вовсе. Это зависит от внутренней потребности в правде и от чувства сострадания. Есть замечательное слово «сострадание», когда у человека есть эта способность, в нем многое открывается, появляется понимание того, что многим не дано.

Кадр из фильма

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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