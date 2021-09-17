Ученые назвали основной признак аутизма

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17.09.2021, 17:12, Разное
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Ученые из Массачусетса назвали основной признак аутизма. По их словам, генетическое заболевание характеризует избегание зрительного контакта.
Ранее данный симптом связывали с полным безразличием, но сейчас указывается иной признак аутизма. Ученые исследовали подкорковую систему головного мозга, которая ответственна за естественную ориентацию на лица новорожденных. В дальнейшем она выполняет важную роль в процессе восприятия эмоций. Подкорковая система способна запускаться при зрительном контакте. Для людей с аутизмом она может быть сверхчувствительной.

Различия в активации данной части органа ЦНС исследователи отследили посредством функциональной магнитно-резонансной томографии. Участниками эксперимента были здоровые люди и те, кто имеет подтвержденный аутизм. Добровольцам предложили рассматривать лица или свободно, или при ограниченном просмотре области глаз. Отмечается, что в первом случае активация нужных структур являлась одинаковой для представителей обоих групп. У людей с аутизмом исследователи заметили гиперактивацию при концентрации внимания на области глаз.

Результаты данной научной работы подтверждают гипотезу о существовании дисбаланса между тормозящими и возбуждающими сигнальными сетями головного мозга при аутизме.

Источник: scientificrussia.ru



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