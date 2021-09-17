 

Банк ДОМ.РФ будет финансировать строительство отелей

17.09.2021, 17:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ДОМ.РФ присоединится к программе развития туристической индустрии и начнет финансировать строительство отелей, информирует realty.interfax.ru
Ростуризм запускает программу, способную привлечь в туристическую сферу «длинные» деньги. ДОМ.РФ за время своего существования накопил большой опыт проведения экспертизы по оценке рисков при вложениях в проекты жилищного и инфраструктурного строительства. Он может оказаться полезным при возведении туристических объектов.

ДОМ.РФ после прохождения отбора вошел в список уполномоченных банков для участия в программе Ростуризма, выступающего в качестве оператора. Банк готов заняться проектным финансированием, предложив девелоперам льготную ставку в коридоре от 3% до 5%. Она предоставляется для гостиниц от 5000 тыс. квадратных метров или со 120 номерами. Отель должен иметь минимум три звезды. Аналогичные послабления распространяются на многофункциональные комплексы с конгресс-центрами, горнолыжными, оздоровительными, спортивными и развлекательными объектами. Номерной фонд в таких МФЦ не может быть менее 10% от всей площади.

Банк будет корректировать условия кредитования, исходя из особенностей и финансовой устойчивости проектов. Льготная ставка компенсируется за счет федерального бюджета, чтобы бизнес охотнее вкладывался в развитие туристической индустрии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.08 / Мнение: О пропаже компетенций и знаний

11.04 / Мнение: Искусство протокольного троллинга

08.03 / «Эшелон на Самарканд»

14.07 / Кети Топурия спровоцировала разговоры о свадьбе, показав кольцо с бриллиантом

18.04 / Взяли золото. Организованной группой лиц

26.10 / Скандалы: QR-код преткновения

28.05 / Мнение: Лекция о древнеегипетском искусстве (онлайн и оффлайн)

12.05 / Учёные: Смартфоны и телевизоры никак не влияют на подростковую психику

01.10 / Леониду Агутину не понравилось рэп-исполнение Филиппа Киркорова

01.09 / За сутки в России выявили 18 368 больных ковидом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика