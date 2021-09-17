Банк ДОМ.РФ будет финансировать строительство отелей

ДОМ.РФ присоединится к программе развития туристической индустрии и начнет финансировать строительство отелей, информирует realty.interfax.ru

Ростуризм запускает программу, способную привлечь в туристическую сферу «длинные» деньги. ДОМ.РФ за время своего существования накопил большой опыт проведения экспертизы по оценке рисков при вложениях в проекты жилищного и инфраструктурного строительства. Он может оказаться полезным при возведении туристических объектов.

ДОМ.РФ после прохождения отбора вошел в список уполномоченных банков для участия в программе Ростуризма, выступающего в качестве оператора. Банк готов заняться проектным финансированием, предложив девелоперам льготную ставку в коридоре от 3% до 5%. Она предоставляется для гостиниц от 5000 тыс. квадратных метров или со 120 номерами. Отель должен иметь минимум три звезды. Аналогичные послабления распространяются на многофункциональные комплексы с конгресс-центрами, горнолыжными, оздоровительными, спортивными и развлекательными объектами. Номерной фонд в таких МФЦ не может быть менее 10% от всей площади.

Банк будет корректировать условия кредитования, исходя из особенностей и финансовой устойчивости проектов. Льготная ставка компенсируется за счет федерального бюджета, чтобы бизнес охотнее вкладывался в развитие туристической индустрии.