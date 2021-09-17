Эксперт объяснил высокий интерес москвичей к электронному голосованию

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17.09.2021, 17:08, Разное
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Политолог отметил открытость, которую демонстрируют власти Москвы, организовавшие Общественный штаб по наблюдению за выборами. Это важно для граждан и позволяет оперативно получать информацию, пояснил эксперт.

Чеснаков призвал граждан участвовать в дистанционном электронном голосованию. Это прогрессивная и эффективная технология, убежден он.

“Я надеюсь, что в том числе такая технология будет уменьшать количество разного рода нарушений”, – добавил политолог.

Чеснаков отметил простоту онлайн-голосования. Он объяснил высокий интерес граждан к такому формату.

“Я считаю, что чем раньше ты выполнил свой гражданский долг, чем быстрее ты проголосовал, тем больше у тебя свободного времени. В этом смысле поведение избирателей, которые пытаются в первые же часы как можно быстрее проголосовать, мне кажется логичным”, – приводит слова эксперта АГН “Москва”.

В России с 17 по 19 сентября проходит Единый день голосования. В Москве выбирают депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета депутатов района Щукино. Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин проголосовали дистанционно.

В Москве на онлайн-голосование записалось более двух миллионов человек. Отдать свой голос можно круглосуточно до 20 часов вечера 19 сентября.

Участники онлайн-выборов могут выиграть ценные призы: квартиры, автомобили и сертификаты, которые можно потратить на покупки вещей, мебели, лекарств и продуктов, посещение заведений общепита или направить на благотворительность.



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