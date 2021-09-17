 

Эксперт назвал ошибкой призыв ряда партий отказаться от участия в онлайн-голосовании

17.09.2021, 17:08, Разное
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В России стартовали выборы в Государственную Думу восьмого созыва. Они продлятся до воскресенья, 19 сентября. Граждане могут сделать свой выбор на избирательных участках или принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

Кстати, некоторые партии призывали своих избирателей отказаться от онлайн-голосования, что очень напрасно. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что они не получат всех возможных голосов на выборах. По его мнению, участники ДЭГ поддержат в основном те партии, которые мотивировали граждан голосовать онлайн.

Чеснаков привел в пример КПРФ, члены которой негативно высказывались о ДЭГ. По словам эксперта, многие избиратели этой партии были готовы голосовать онлайн. Политолог считает, что такой консерватизм ударяет по КПРФ, которая, казалось, двигается в ногу со временем.

“Получается, что Компартия выступает как анархичная структура против самой современной процедуры”, – сделал вывод Чеснаков.

Политолог не исключил, что члены КПРФ будут активно выступать против результатов выборов в Госдуму. Он считает такие поступки часть модели поведения Компартии.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в первые часы проголосовали онлайн уже 350 тысяч человек. За ходом ДЭГ следят наблюдатели и члены трех участковых комиссий.



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