Мнение: Тест на исполнительность, научное огораживание США и академический русский язык

1. Профессор Александр Скоробогатов считает, что высшее образование отнюдь не бесполезно даже в том случае, когда студентов учат невостребованным в реальной жизни вещам. Если только эти вещи достаточно сложные, если их освоение требует напряжённой работы мозга, – то это способ продемонстрировать потенциальным работодателям свой интеллект и дисциплинированность:

https://skorobogatov.livejournal.com/80105.html

Известным и крайне устойчивым фактом для всех регионов планеты является то, что люди с дипломом в среднем зарабатывают больше, и это несмотря на то, что большинство из них просто просиживало штаны в своих институтах. Чем это объясняется?

Следует начать с проблемы, с которой сталкивается каждый работодатель. Как найти хорошего работника – дисциплинированного, ответственного, инициативного, работоспособного, адекватного? Все эти свойства так или иначе можно свести к производительности – к тому, сколько денег человек приносит работодателю в расчете на человеко-час.

Эта задача существенно облегчается при наличии критериев, позволяющих отсеять потенциально “негодный материал”, одним из которых является образование. <…>

Сейчас нередко обсуждают “бесполезность” образования, мол, учишь ты одно, а на рабочем месте должен знать и уметь совсем другое. Что с этим делать зависит от эффекта образования. Практическая “бесполезность” образования важна, если с его помощью мы хотим превратить воду в вино. Но если мы исходим из того, что вода останется водой и задача лишь в том, чтобы платить за нее цену воды, а не вина, то полезность институтских курсов на работе становится вообще неважна. Единственное, что важно, – это сложность курсов и адекватность оценивания студентов со стороны преподавателей.

Если принять вторую гипотезу, то из нее следует несколько практических советов для тех, кто подумывает о получении образования:

А. Трезво оценить свои способности в выбранной специальности. Относишься ли ты, хотя бы потенциально, к лучшим? Если нет, то полученное образование, фактически, будет создавать ложный сигнал – это позволит получить какое-то преимущество, но лишь временное, т.к. “все тайное становится явным”;

Б. Если ты относишься к элите, надо выбирать вуз не столько по престижности, сколько по корректности создаваемых им сигналов. Многие известные вузы создают крайне шумные сигналы, потому что в них учатся дети богатых родителей. Если ты тянешь, лучше выбрать вуз посложнее, что особенно важно, если твой потенциальный работодатель в состоянии это оценить;

В. Наконец, уже в институте учебу следует воспринимать не столько как способ получения инструмента для выполнения какой-либо работы, сколько как тренировку по обзаведению таким инструментов в будущем.

Резюмирую: цель образования – продемонстрировать кому надо, что ты умеешь учиться, а остальное приложится.

И вправду, если человек получил реальный, выстраданный, а не липовый диплом – это всё-таки кое-что говорит о его способностях, и часть работодателей будет учитывать наличие дипломов хороших вузов, даже если речь идёт о работе совершенно не по специальности.

Однако цена этого фильтра получается немаленькой. Многие тратят годы напряжённой учёбы просто для того, чтобы «подать сигнал» работодателю в какой-нибудь торговой компании или в сфере услуг («я закончил технический вуз, я справлюсь с учётом складских остатков в 1С, если только программисты покажут мне, что и где заполнять»).

Полагаю, теоретически можно проверить уровень интеллекта и способность к обучению быстрее, чем за 4-6 лет. Вполне реально обойтись сроком в полгода-год (одна-две сессии и одна курсовая работа). Также, возможно, получится и вовсе ограничиться тестом на айкью и короткими курсами с итоговым экзаменом по какой-нибудь показательно сложной дисциплине. Если главная цель образования – подать сигнал, то для сигнала этого вполне достаточно.

Кроме того, если в принципе неважно, чему учить ту половину студентов, которая в итоге пойдёт работать не по специальности, – лишь бы это было что-то достаточно сложное, – так давайте тогда учить их не просто случайным сложным вещам, но наиболее востребованным в наше время сложным вещам. Не высшей математике, а программированию, не квантовой физике, а робототехнике. Это будет отличный интеллектуальный фильтр – при этом будет гораздо больше шансов, что люди смогут применить свои знания в реальной жизни. Лучших студентов можно будет потом допустить на передний край науки, остальные же получат возможность уйти в айти, и все будут довольны.

2. США ещё весной озаботились о сворачивании научного «сотрудничества» со странами, которых назначили своими врагами, в том числе и с Россией:

https://www.facebook.com/100012201617152/posts/1212759579140751/

Оказывается, за океаном законодатели тоже озаботились обустройством научной сферы, чтобы ученым жизнь медом не казалась. Решили принять закон, по которому американский ученый, участвующий в программах поддержки научных талантов в Китае, России, Иране и Северной Корее, будет лишен возможности получать гранты внутри США. Вот статья об этом в журнале Science:

https://www.science.org/news/2021/05/senate-panel-backs-funding-ban-us-researchers-chinese-talent-programs

А это сам текст законопроекта:

https://www.commerce.senate.gov/services/files/D7B5D497-6D0F-46FF-A173-9BD35029F1B6

В этом длинном документе надо смотреть раздел 303. Применительно к России, это безусловно будет означать невозможность участия ученых из США в программе мегагрантов. Возможно, под запрет попадет и участие американских ученых в более широком круге программ.

Интересно, что обсуждался и вопрос о том, чтобы эти ограничения получили обратную силу. То есть если ученый когда-либо в прошлом имел китайский или российский грант, то он не сможет получать гранты США. Но я думаю, что до этого дело все же не дойдет. Однако сам законопроект в приведенном ниже виде, скорее всего, будет принят.

Не могу не отметить, что тенденция научного изоляционизма, которая столь ярко проявилась в тексте этого законопроекта, не приведет к позитивным результатам не только для мировой науки, но и для развития науки в США.

Лично я полагаю, что США очередной раз выстрелили себе в ногу. Теперь им будет сложнее воровать молодых учёных из других стран.

3. Читатель Лев Ребрин считает, что позициям русского языка в мире ничего особо не угрожает, однако конкретно в сфере науки русский язык нуждается в особых мерах защиты:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/zarplata-uchitelei-v-regionah-irlandcy-uchat-russkii-iazyk-i-haliava-dlia-molodeji-613b3f4088347f28572c14f1#comment_934092313

Между тем, число франкоговорящих превысило несколько лет назад 300 млн и продолжает увеличиваться на 20 млн в год. Популярность испаноязычной музыки в интернете бьет все рекорды. Количество переводов с китайского и изучающих китайский растет очень быстро. Поэтому да, у малых и средних языков намечаются проблемы. У таких языков, как эстонский, например. Но у крупнейших языков проблем особых нет.

Единственная область, где английский действительно угрожает всерьез крупнейшим языкам – это наука. Чтобы противостоять этой опасности, нужно создавать собственные научные журналы с контентом на русском языке. Плюс можно кооперироваться с китайцами и создавать двуязычные (русско-китайские) международные журналы – для увеличения престижа, чтобы у учёных из России и ближайших стран не было соблазна все же продолжать публиковаться в американских журналах. Из них нужно обязательно исключать весь контент на английском.

У этой идеи есть два серьёзных минуса. Нравится нам это или нет, но английский сейчас является международным языком науки (как триста лет назад латынь), и если в российских научных журналах не будет английского контента хотя бы в виде коротких аннотаций статей, то многие достижения наших учёных останутся неизвестными и непризнанными за рубежом.

Действительно, можно было бы скооперироваться с китайцами и писать вместо статей и аннотаций на английском статьи и аннотации на китайском. Однако на приучение советских учёных к английскому языку ушли долгие десятилетия – да и то, до сих пор не все его знают. И вы таки предлагаете переучивать всех на китайский?