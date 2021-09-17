 

Наблюдатель ПА ОДКБ: Выборы в РФ соответствуют международным демократическим стандартам

17.09.2021, 16:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСербия может перенять используемые в российских выборах решения для голосования, сообщил международный наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОДКБ, генеральный секретарь Сербской народной партии, депутат Народной Скупщины Йован Палалич.

«Организация выборов в РФ на очень высоком уровне. Хотел бы особо отметить высокий технический уровень организации. Все это говорит о том, что выборы в РФ развиваются в демократической атмосфере и гарантируют возможность всех граждан проголосовать по своей свободной воле. Этот опыт для нас в Сербии будет очень интересным», – цитирует Палалича РИА «Новости».

«Я надеюсь, мы обсудим с руководством города Москвы вопросы обмена опытом, чтобы мы тоже могли использовать решения, которые гарантируют демократический процесс выборов. Я доволен, могу сказать, что для меня стал сюрпризом высокий уровень технологического состояния организации выборов в России. Они просто соответствуют международным демократическим стандартам организации выборов», – добавил сербский парламентарий.

Между тем член ЦИК Антон Лопатин сообщил, что международных наблюдателей интересуют применяемые в РФ избирательные технологии, в том числе видеонаблюдения и дистанционного электронного голосования.

«Тем технологиям избирательного процесса, которые мы применяем, нет аналогов в мире. И те международные наблюдатели, которые приехали к нам в ЦИК, с пристрастием интересуются тремя вещами: видеонаблюдением, дистанционным электронным голосованием и ГАС «Выборы», – сообщил он.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.



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