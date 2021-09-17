 

В Махачкале госпитализировали 30 человек с подозрением на кишечную инфекцию

17.09.2021, 16:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Махачкале госпитализировали 30 человек, в том числе 20 детей с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В сообщении ведомства указывается, что 17 сентября в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД «Республиканский кожно – венерологический диспансер» с признаками острой кишечной инфекции (ОКИ) госпитализированы 30 человек, в том числе 20 детей, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести.

Ранее в августе с поезда № 225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.



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