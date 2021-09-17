 

Памфилова рассказала о явке на выборах в РФ в первый день голосования

17.09.2021, 16:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаОбщая явка на выборах в РФ в первый день голосования составила 9,16% на 16.00 мск, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Явка по состоянию на 16.00 мск по Российской Федерации в целом на выборах в Госдуму – 9,16%", – уточнила она, передает ТАСС.

Памфилова добавила, что правом досрочно проголосовать на предстоящих выборах в сентябре воспользовались около 260 тыс. человек в РФ и за рубежом.

«У нас 29 августа началось досрочное голосование для отдельных групп избирателей по выборам в Госдуму. Таким правом по состоянию на вчерашний день у нас воспользовалось около 225 тыс. избирателей. Оно у нас проводится в 36 регионах», – отметила она.

Кроме того, по ее словам, на зарубежных участках «в 46 странах досрочно проголосовало около 34 тыс. избирателей».

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Госдуму 17 сентября очень высокая, в шести субъектах, где доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), она ушла за 30%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / В Кремле объяснили решение Путина по Хабаровску

25.07 / Путин поздравил золотую медалистку Олимпиады в Токио Бацарашкину

25.12 / К бывшей жене Фургала пришли с обысками в Хабаровском крае

01.06 / США вывели из Афганистана почти половину своих военных

29.12 / Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста в Киеве

14.11 / ВОЗ зарегистрировала рекордный за сутки прирост коронавирусных больных

14.08 / “Юбилейный полосатый рейс”. Баржа с херсонскими арбузами отправится в Киев 14 августа

08.05 / Украина заключила контракты на поставку 42 млн доз вакцин от COVID-19. Нужно еще около 5 млн – Степанов

31.07 / Тышкевич: Тихановская приглашает Лукашенко на дебаты

10.09 / Sky – в Британии приостановили испытания вакцины от COVID-19 из-за возможных побочных эффектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика