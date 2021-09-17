Памфилова рассказала о явке на выборах в РФ в первый день голосования

Общая явка на выборах в РФ в первый день голосования составила 9,16% на 16.00 мск, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Явка по состоянию на 16.00 мск по Российской Федерации в целом на выборах в Госдуму – 9,16%", – уточнила она, передает ТАСС.

Памфилова добавила, что правом досрочно проголосовать на предстоящих выборах в сентябре воспользовались около 260 тыс. человек в РФ и за рубежом.

«У нас 29 августа началось досрочное голосование для отдельных групп избирателей по выборам в Госдуму. Таким правом по состоянию на вчерашний день у нас воспользовалось около 225 тыс. избирателей. Оно у нас проводится в 36 регионах», – отметила она.

Кроме того, по ее словам, на зарубежных участках «в 46 странах досрочно проголосовало около 34 тыс. избирателей».

Ранее сообщалось, что явка на выборах в Госдуму 17 сентября очень высокая, в шести субъектах, где доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), она ушла за 30%.