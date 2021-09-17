 

Мнение: Могут ли признать выборы несостоявшимися?

17.09.2021, 16:46, Разное
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Голосование началось. На участках в Приволжском округе №26 избирателей встречают вот такие вот информационные стенды.

Вчера подал кассационную жалобу в Верховный Суд России на решения ВС РТ и апелляционной инстанции.

Уже вчера кассационная жалоба была отправлена фельдсвязью в Москву, сегодня она уже в работе. Если следовать букве закона, то сегодня-завтра жалобу должны рассмотреть. Потому что в законе написано, что жалобы в дни голосования рассматриваются немедленно.

Если ВС России все-таки удовлетворит моюжалобу и отменит регистрацию Ильи Вольфсона, выборы в Приволжском округе №26 признают несостоявшимися?

Когда голосование проводилось в один день, в ночь с субботы на воскресенье члены УИК частенько занимались тем, что зачеркивали в бюллетенях кандидатов, снятых с выборов в субботу.

Но нынче выборы уже идут, уже многие избиратели получили бюллетени и проголосовали ( сегодня к полуднюв Казани  – порядка 10% явки). И что будут делать УИКи, если ВС России удовлетворит мою жалобу? Думаю, что ничего сделать уже не успеют…. Останется только объявить выборы несостоявшимися.  Какие еще есть варианты?

Источник: Ирек Муртазин



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