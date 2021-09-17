В “Борисполе” закрывают пункт массовой вакцинации от COVID-19. Всего в аэропорту сделали прививки более 2 тыс. человек

Отмечается, что за период работы с 9 августа по 16 сентября в пункте вакцинации сделали прививки 2173 человека.

В аэропорту добавили, что ближайший пункт прививки против коронавируса находится в городе Борисполь по адресу ул. Киевский путь, 71 (помещение бывшего кинотеатра “Европа”).

https://www.facebook.com/airportboryspil/posts/4656427697709086

Контекст:

Пункт массовой вакцинации от COVID-19 в аэропорту “Борисполь” начал работу 9 августа. В нем имели возможность привиться все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании одну дозу препарата от COVID-19 получили почти 6,17 млн человек, около 5,06 млн – полностью вакцинированы. Всего в Украине сделано более 11,2 млн прививок.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

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