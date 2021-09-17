67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
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Артист сообщил, что его прооперировали.
“После 18 лет кастингов уши надо чистить. Весело. Но операция на ухе реальная”, – подписал он ролик.
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Контекст:
Немецкий дуэт Modern Talking существовал с 1984-го по 1987-й и с 1998-го по 2003 годы. Коллектив исполнял танцевальную музыку в стиле диско. В состав группы входили Дитер Болен и Томас Андерс. Одна из самых известных песен дуэта – You´re My Heart, You´re My Soul.
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