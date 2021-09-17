“Например, Путин заболел тяжело и у нас есть три или пять суток, чтобы решить вопрос”. Арестович не исключает деоккупации Донбасса военным путем

“Мы не знаем, как территория будет деоккупирована. Мы готовимся к различным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант “Б” – это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую – это военный путь. Например, Путин почему-то заболел тяжело и у нас есть три или пять суток, чтобы решить вопрос”, – сказал Арестович.

Он добавил, что считает такой вариант возможным, и уточнил – “когда-нибудь”.

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а до того – предыдущий президент Петр Порошенко неоднократно говорили, что Украина планирует завершение войны и деоккупацию Донбасса исключительно мирным, дипломатическим путем.

10 сентября Зеленский заявил, что полномасштабная война с Россией возможна – по инициативе Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 11 сентября говорил, что ВСУ “могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым”, но, по его словам, Украине не может допустить смерти сотен тысяч людей, которая произойдет в этом случае.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Количество обстрелов с начала 2021 года со стороны боевиков на Донбассе растет в геометрической прогрессии, сообщил глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов 14 сентября. По оценкам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, количество нарушений режима тишины на Донбассе в сентябре выросло на 30%.

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